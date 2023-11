Ministério da Justiça quer explicações da Enel sobre apagão em São Paulo

Segundo o ministro Flávio Dino, a pasta vai notificar a concessionária de energia elétrica por meio da Secretaria Nacional do Consumidor

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), afirmou que a pasta vai notificar, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a Enel, concessionária de energia elétrica em São Paulo, para dar explicações a respeito da interrupção nos serviços que ainda atinge 500 mil moradores após 68 horas desde o início do apagão, ocorrido na tarde da sexta-feira, 3. A informação foi confirmada por Dino em publicação nas redes sociais. “O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo para explicar a interrupção nos serviços essenciais. Outras iniciativas serão anunciadas pelo secretário Wadih Damous”, escreveu.