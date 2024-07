Ministério do Esporte demite responsável por publicação racista sobre delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris

Órgão disse que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades

Reprodução/RedesSocias/Ministério do Esporte Ministério do Esporte faz post racista para se referir a delegação brasileira



O Ministério do Esporte tomou uma decisão drástica ao demitir o responsável por uma publicação de cunho racista que envolvia o desfile da delegação brasileira na abertura das Olimpíadas de Paris. A postagem, que foi feita na conta oficial da pasta, utilizava a imagem de um macaco dirigindo um barco com a mensagem “todo mundo aguardando o nosso barco”, seguida da bandeira do Brasil. Embora a publicação tenha sido rapidamente retirada do ar, ela não escapou de receber diversas críticas. Em uma nota oficial, o Ministério do Esporte informou que, ao tomar conhecimento do post, solicitou o imediato desligamento do responsável e abriu um processo administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades. A pasta classificou o fato como inadmissível e ressaltou que a mesma atitude será tomada com todos que incorrerem em erros semelhantes.

O ministério reafirmou seu compromisso inabalável no combate ao racismo e a qualquer forma de preconceito. Além disso, o ministério afirmou estar implementando medidas rigorosas para garantir que a comunicação institucional seja sempre guiada por princípios de respeito, inclusão e diversidade. O órgão destacou que está revisando processos internos e oferecendo treinamento contínuo à equipe para assegurar que todas as comunicações futuras reflitam o compromisso da pasta com a justiça social e a igualdade.