Ministério Público solicita à Justiça que o ex-deputado Jean Wyllys apague postagem contra o governador Eduardo Leite

Os dois políticos discutiram sobre a revogação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares

Wilson Dias/ Agência Brasil Jean Wyllys insinuou que Leite tem 'homofobia internalizada'



Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu à Justiça nesta sexta-feria, 21, que o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) apague de seu perfil no twitter uma postagem referente ao governador Eduardo Leite (PSDB). No último dia 14, os dois políticos discutiram nesta rede social sobre o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Leite twittou afirmando que irá manter a iniciativa em seu Estado, e Jean Wyllys respondeu que não esperava essa medida de uma pessoa homossexual e insinuou que o chefe do executivo gaúcho tem “fetiches de autoritarismo” e “homofobia internalizada”. “Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay… ? Se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então… Tá feio, bee!”, escreveu o ex-BBB.