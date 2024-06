Alexandre de Moraes autoriza visita de senadores a ex-diretor da PRF

Entre os parlamentares que poderão ver Silvinei Vasques estão Damares Alves (Republicanos-DF), Sergio Moro (União-PR), Ciro Nogueira (PP-PI) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu autorização para a visita de 17 senadores de oposição ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, que está detido na Penitenciária da Papuda, em Brasília. Silvinei foi preso em agosto do ano passado sob suspeita de interferir na corporação durante as eleições de 2022, quando operações incomuns da PRF foram realizadas para fiscalizar o deslocamento de pessoas nas rodovias federais no dia da votação. Dentre os senadores autorizados a visitar o ex-diretor estão Damares Alves (Republicanos-DF), Sergio Moro (União-PR), Ciro Nogueira (PP-PI) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O ministro Moraes estabeleceu critérios para a organização das visitas dos parlamentares à prisão. Apenas três senadores por vez poderão entrar na Papuda, sendo proibido o uso de celulares e a captura de imagens do presídio. A entrada de assessores, seguranças e jornalistas também foi vetada. As datas das visitas serão agendadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. A autorização para a visita dos senadores de oposição ao ex-diretor da PRF é mais um capítulo no desenrolar das investigações sobre a suposta interferência na corporação durante as eleições de 2022. A decisão do ministro Alexandre de Moraes visa garantir a transparência e a legalidade do processo, estabelecendo regras claras para a visita dos parlamentares à Penitenciária da Papuda.

publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA