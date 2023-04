Ministro da Agricultura defende presidente da Apex por falas que atrelam agronegócio ao desmatamento

Fávaro afirmou que repercussão negativa de declaração realizada em viagem à China foi gerada pela oposição e que querem desqualificar ações do governo Lula em prol do meio ambiente

Valter Campanato/Agência Brasil Mesmo com cancelamento da ida de Lula, Ministro cumpriu agenda com empresários chineses



O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para prestar contas da viagem de aliados à China. Ele participará da comitiva presidencial na próxima visita ao principal parceiro comercial do Brasil, que também contará com a presença de empresários do setor. O ministro também voltou a defender o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana. Em coletiva, Fávaro declarou que Viana não atrelou o desmatamento ao agronegócio em seu discurso no país asiático e criticou a oposição pela repercussão negativa. “O problema é que a oposição ainda não saiu do palanque. Eles ainda estão buscando retórica, estão querendo dividir o agro e desqualificar as ações que o governo do presidente Lula já fez”, afirmou Fávaro. Já Viana afirmou que a situação não passou de ‘fake news’. “Não falamos nada mal. Só falamos que o governo agora é transparente, que mostra como era tratado com desdém a questão ambiental no governo passado. Agora vamos tratar com responsabilidade. Vamos punir, embagar, não vai ter dinheiro do BNDES para quem desmata ilegalmente. Fora isso vamos ter linhas de credito, fomento e indução de desenvolvimento sustentável”, afirmou.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor