Ministro da Educação confirma suspensão do novo Ensino Médio e de mudanças no Enem

Camilo Santana afirmou que faltou ‘diálogo e planejamento’ na implementação do modelo, mas rechaçou revogar a medida

Luis Fortes/MEC Camilo Santana ocupa o cargo de ministro da Educação do governo Lula



O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), participou nesta terça-feira, 4, de um evento da pasta educacional e afirmou no local que o cronograma do novo Ensino Médio será suspenso até que haja uma discussão qualificada sobre uma aplicação igualitária da medida. “Estamos suspendendo qualquer avanço na implementação até que essa comissão defina, avalie, ouvindo a todos, quais serão as modificações, mudanças ou correções que faremos no ensino médio. Tem estado que escolheu oito disciplinas no itinerário, tem estado que escolheu 300. Não houve orientação, formação de professores, não houve adaptação de infraestrutura”, disse o político. Santana aproveitou para criticar a condução do governo Jair Bolsonaro (PL) durante o processo de implementação da reforma e afirmou haver falhas na transição. Não se faz uma mudança dessa de uma hora para outra, esse é um processo. Faltou diálogo”, considerou. Em relação ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a mudança suspensa pela medida de Camilo seria a readequação da prova para um modelo similar ao novo Ensino Médio, com provas diferentes em diversas áreas de conhecimento. Porém, com a suspensão, a reforma está adiada. A declaração ocorre após uma reunião do ministro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) de quase duas horas na manhã desta terça. No entanto, o chefe da pasta rechaçou qualquer plano ou intenção de revogar a medida – movimento defendido por entidades estudantis. Segundo o político, a suspensão ocorrerá até que os trabalhos da comissão que analisa o tema finalizarem.