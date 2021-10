Ministro da Justiça pede que PF investigue revista que associou Bolsonaro a Hitler

Publicação criticou ações do presidente durante a pandemia de Covid-19; Anderson Torres vê crime contra a honra do mandatário

Imagem: Divulgação/Presidência Anderson Torres afirma que revista cometeu crime contra a honra de Bolsonaro



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, solicitou que a Polícia Federal abra um inquérito contra a Revista Istoé para investigar possível crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A capa da última edição da revista associou o chefe do Executivo ao nazista Adolf Hitler por suas ações durante a pandemia de Covid-19. “Ainda ontem (20), à noite, encaminhei documento à Polícia Federal, solicitando abertura de inquérito policial para apuração imediata de possível crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro, cometido pela revista Istoé em sua última edição”, informou Torres nas redes sociais. A capa mostra o presidente com a palavra “genocida” no lugar do bigode de Hitler e a frase “as práticas abomináveis do mercador da morte”. A revista criticou a gestão de Bolsonaro durante a crise sanitária, alegando que o mandatário patrocinou “experiências desumanas inspiradas no horror nazista durante a pandemia, segundo o relatório final da CPI”.