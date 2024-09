Ministro do STF autoriza abertura de inquérito contra Silvio Almeida por assédio sexual

Polícia Federal enviou um relatório ao Supremo, questionando se investigação deve ser conduzido na Corte ou encaminhada para a primeira instância; demitido por Lula, ex-ministro afirma que é inocente

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Movimento Me Too Brasil confirmou que recebeu relatos de assédio contra o ex-ministro



O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu autorização para que a Polícia Federal inicie um inquérito contra Silvio Almeida, ex-ministro de Direitos Humanos, que enfrenta acusações de assédio sexual. A decisão foi tomada após a PGR (Procuradoria-Geral da República) manifestar apoio ao início das investigações. Almeida, que foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou que pretende provar sua inocência. A Polícia Federal já enviou um relatório ao STF, questionando se o inquérito deve ser conduzido na Corte ou encaminhado para a primeira instância. Entre as testemunhas ouvidas está a professora Isabel Rodrigues, que relatou ter sido assediada por Almeida durante um almoço há cinco anos. A defesa do ex-ministro não se pronunciou, alegando desconhecimento dos detalhes apresentados.

O caso ganhou notoriedade após a divulgação das denúncias de assédio sexual contra Almeida, que também envolvem a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O movimento Me Too Brasil confirmou que recebeu relatos de assédio contra o ex-ministro e que as vítimas estão recebendo apoio psicológico e jurídico. Anielle Franco, em uma reunião com outros membros do governo, confirmou que foi assediada por Silvio Almeida, que por sua vez nega as acusações. Informações sobre o caso já circulavam no gabinete do presidente Lula desde o ano passado e foram utilizadas como justificativa para não considerar Almeida como um possível indicado para uma vaga no STF.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA