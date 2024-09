Polícia Federal manda hoje para o STF investigação preliminar sobre Silvio Almeida

Apuração teve início após o depoimento de uma mulher que se declarou vítima do ex-ministro

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Silvio Almeida é acusado de assédio sexual



A Polícia Federal está prestes a encaminhar ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma investigação preliminar envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em razão de alegações de assédio sexual. A apuração teve início após o depoimento de uma mulher que se declarou vítima do ex-ministro. A PF está avaliando se o caso deve ser julgado pelo STF ou se seguirá em instâncias inferiores, levando em conta a recente demissão de Almeida. Além da investigação criminal, Almeida enfrenta um inquérito do Ministério Público do Trabalho, que foi instaurado recentemente. Esse inquérito visa coletar depoimentos de outras possíveis vítimas. Paralelamente, a Comissão de Ética Pública da Presidência também está analisando as denúncias que surgiram.

As acusações contra Almeida vieram à tona após sua saída do governo de Lula. A ONG Me Too Brasil corroborou as denúncias, que incluem relatos de ex-colaboradores do ministério que ele chefiou. Almeida, por sua vez, refuta as alegações, classificando-as como infundadas, e já acionou a Justiça para que a ONG esclareça as acusações. Ele também pediu sua demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a demissão de Almeida, a candidata a vereadora Isabel Rodrigues, do PSB, divulgou um vídeo onde relata ter sido vítima de assédio sexual por parte do ex-ministro durante sua atuação no Conselho Pedagógico da Escola de Governo.

Publicado por Sarah Américo

