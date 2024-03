Ministro do STF faz piada sobre peso de Flávio Dino durante sessão plenária

Toffoli afirmou que a experiência do membro mais novo da Corte ‘só não é maior que ele’; ex-ministro da Justiça levou comentário na brincadeira

Gustavo Moreno/SCO/STF. Flávio Dino virou ministro do STF em fevereiro



O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez uma piada envolvendo o peso do colega Flávio Dino durante uma sessão plenária da Corte. Durante a discussão de três ações relacionadas à pauta ambiental, Toffoli afirmou, de forma descontraída, que a experiência de Dino “só não é maior que ele”. O membro mais novo da Corte levou na brincadeira e, rindo, respondeu: “Peço providências ao Procurador-Geral da República, acho que há indício de crime da ação penal pública”. Essas brincadeiras sobre o peso de Dino não são novidade e já foram feitas tanto por aliados quanto por desafetos políticos dele. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, atacou-o em diversas ocasiões, fazendo comentários focados em sua forma física. Até mesmo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já brincou sobre o peso do seu indicado ao Supremo, em uma reunião ministerial. O petista alertou sobre a quantidade de comida que seria servida para o então ministro da Justiça, o que gerou repercussão negativa nas redes sociais.

