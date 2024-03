STF absolve réu do 8 de Janeiro por falta de provas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/01/2023

DF - ATOS GOLPISTAS/DF/UM ANO/ARQUIVO - POLÍTICA - Imagem de arquivo dos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, também chamados de atos golpistas de 8 de janeiro. A data ficou conhecida por uma série de vandalismos, invasões e depredações do patrimônio público cometidos por uma multidão de bolsonaristas extremistas. Eles invadiram edifícios do governo federal em Brasília com o objetivo de instigar um golpe militar contra o governo Lula e restabelecer Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os atos golpistas às sedes dos Três Poderes em Brasília foram resultado de um processo promovido por líderes políticos em desacreditar a democracia em benefício próprio.