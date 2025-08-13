Ministro Edson Fachin é eleito para assumir presidência do STF e terá Moraes como vice

A eleição é uma formalidade já que a escolha da presidência é feita entre os onze ministros do Supremo em função da antiguidade e em esquema de revezamento entre eles

Fellipe Sampaio/STF A solenidade de posse de Fachin está marcada para o dia 29 de setembro



O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formalizou a escolha do ministro Edson Fachin para assumir a presidência da Corte a partir de setembro, quando termina a gestão do ministro Luís Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente do STF. A eleição é uma formalidade já que a escolha da presidência é feita entre os onze ministros do Supremo em função da antiguidade e em esquema de revezamento entre eles.

A solenidade de posse de Fachin está marcada para o dia 29 de setembro. “Considero uma sorte do País poder, nessa conjuntura, ter uma pessoa com a qualidade moral e intelectual de Fachin”, disse Barroso ao anunciar o resultado da eleição, que foi feita virtualmente antes da sessão plenária desta quarta-feira (13).

Fachin cumprimentou Barroso pelo “trabalho, zelo e sensibilidade” da sua gestão, que começou em 2025. “Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre abertos ao diálogo”, disse o ministro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que o Supremo “continuará em ótimas mãos”.

