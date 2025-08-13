Jovem Pan > Notícias > Política > Oposição fará força-tarefa para entregar dossiê contra Moraes a embaixadores

Oposição fará força-tarefa para entregar dossiê contra Moraes a embaixadores

Relatório terá como base denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral que trabalhou com o ministro e passou a se alinhar com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro

  13/08/2025
A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional fará uma força tarefa para entregar documentos a embaixadores de outros países denunciando supostos crimes cometidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Esse relatório terá como base denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que trabalhou com Moraes que passou a se alinhar com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “A oposição reitera que continuará vigilante e atuante para que as pautas prioritárias avancem no Parlamento e para que a verdade sobre os abusos cometidos no Judiciário seja levada à comunidade internacional”, disse a oposição, em nota.

Ainda segundo esse comunicado, a oposição espera que a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim do foro privilegiado seja votada na próxima semana. “Há um entendimento em andamento para aprimorar o texto, garantindo mais eficácia e segurança jurídica”, diz a nota do grupo, assinada pelo líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco (PL). Segundo esse texto, por isso a PEC não foi levantada na reunião de líderes desta terça-feira (12).

“O compromisso firmado com a sociedade e com os líderes partidários é claro: o texto irá a voto até a próxima semana. Após a apreciação da PEC, vamos avançar na pauta da anistia, que também é uma prioridade para corrigir injustiças cometidas nos últimos anos”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo

