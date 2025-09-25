Jovem Pan > Notícias > Política > ‘Mobilização pode reduzir jornada de trabalho, mas é preciso pressionar o Congresso’, diz Marinho

Ministro do Trabalho e Emprego defendeu que o Legislativo pode ‘atender o clamor da classe trabalhadora’ caso haja uma ‘ação dirigida e com vigor nas ruas’, apesar da atual composição parlamentar 

  • 25/09/2025 09h55
ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/02/2023 Luiz Marinho O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, repetiu, nesta quinta-feira (25) que é o momento de se mudar a escala de trabalho 6×1, mas ponderou que essa decisão depende do Congresso Nacional. Ele concede entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). “Eu defendo que reduza para 40 horas semanais, saindo das 44 horas semanais. E defendo que se encontre um jeito de acabar com a escala 6×1“, enfatizou.

Marinho declarou que a população precisa se mobilizar e pressionar os Congressistas para que isso aconteça. Para ele, sem pressão e com a atual composição do Legislativo, é improvável haver avanços nesse tema. “Se tiver uma mobilização dirigida, com massa, com vigor, de rua, é possível que o Congresso Nacional venha atender esse clamor da classe trabalhadora”, declarou. “Se amenizar a mobilização, na minha avaliação, esse perfil de Congresso não atenderá essa reivindicação”, completou.

Segundo ele, a solução seria através de acordos coletivos para garantir que se mantenha a atividade econômica. Para isso, precisaria da autorização inicial do Congresso, proibindo a escala 6×1.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

