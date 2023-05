Moraes abre investigação sobre big techs após ofensiva contra PL das Fake News

Magistrado atendeu a pedido da Câmara dos Deputados e determinou que diretores do Google e Telegram terão que depor; inquérito da PF terá duração inicial de 60 dias.

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, durante reunião no Palácio do Planalto, em 18 de abril



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira, 12, a abertura de um inquérito da Polícia Federal (PF) para investigar as ofensivas do Google e do Telegram contra o PL das Fake News. Magistrado atendeu a pedido da Câmara dos Deputados e determinou que diretores das big techs terão que depor. O inquérito da PF terá duração inicial de 60 dias.

