Moraes: ‘Aqueles que colocarem em dúvida o pleito eleitoral serão combatidos com a força da Constituição’

Vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) participou de seminário promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral o Rio de Janeiro e afirmou que desinformação não será aceita ‘nas eleições de 2022’

Abdias Pinheiro/SECOM/TSE O ministro Alexandre de Moraes afirmou que não aceitará a "atuação de milícias digitais" nas eleições de 2022



O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, participou de um seminário promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) nesta sexta-feira, 29, e afirmou que não aceitará a propagação de desinformação durante as eleições deste ano. Segundo o magistrado, “aqueles que pretenderem, de qualquer forma, colocar em dúvida o pleito eleitoral, atacar a democracia, serão combatidos com a força da Constituição, com a força da lei, com a independência da autonomia do poder judiciário”.

O ministro alegou que, para as eleições que ocorrerão neste ano, as redes sociais serão consideradas meios de comunicação pela Justiça e, assim, terão responsabilidades similares a dos veículos de imprensa. “Não é possível que as grandes plataformas continuem sendo consideradas simplesmente empresas de tecnologia. Quando elas divulgam notícias mais do que qualquer outro meio de comunicação. Nós não vamos aceitar desinformação. Não vamos aceitar a atuação de milícias digitais nas eleições de 2022. Nós vamos de forma transparente, rígida e segura mostrar que a população pode e deve acreditar nas urnas eletrônicas”, argumentou.