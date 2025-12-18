Moraes autoriza Bolsonaro a depor em caso de cofres na Alvorada

Interrogatório está marcado para acontecer no dia 30 de dezembro, das 9h às 11h, na Superintendência da PF em Brasília

Wilton Júnior/Estadão Conteúdo Jair Bolsonaro se encontra preso em Brasília cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta quinta-feira (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro a ser interrogado no caso dos cofres encontrados, em junho, na Alvorada, residência oficial da presidência. O interrogatório está marcado para acontecer no dia 30 de dezembro, das 9h às 11h, na Superintendência da PF em Brasília, onde ele se encontra preso, cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

“Tendo em vista terem sido encontrados documentos pessoais do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, junto a outros bens, faz-se necessária a realização de oitiva do mesmo, para que se manifeste sobre a propriedade e origem de tais bens”, diz o ofício, enviado mais cedo para Moraes. A decisão atende a um pedido feito pela Polícia Federal (PF).

Em 25 de junho deste ano, a PF encontrou dois cofres na Alvorada, após serem acionados pela Presidência da República. Dentro dele estavam: documentos pessoais de Bolsonaro, com outros bens, que não foram especificados. O delegado responsável pelo caso, Antonio Carlos Knoll de Carvalho, determinou a necessidade de o ouvir o ex-presidente.