Moraes autoriza Bolsonaro a fazer nova cirurgia

A defesa do ex-presidente havia solicitado permissão para o capitão da reserva fazer procedimento no ombro direito

WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente está em prisão domiciliar temporária



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (30) o ex-presidente Jair Bolsonaro a fazer nova cirurgia. A defesa havia solicitado permissão para o capitão da reserva fazer procedimento no ombro direito. Com a decisão, o ex-chefe do Executivo pode dar entrada no hospital já na sexta-feira (1º).

De acordo com os advogados, Bolsonaro sofre com dor persistente e incapacidade funcional no ombro, mesmo após tentativas de tratamentos conservadores e o uso diário de analgésicos. Conforme argumentou a defesa, os exames físicos e de imagem constataram uma retração importante e uma lesão de alto grau no tendão supraespinhal, estrutura responsável pelo movimento de levantar o braço.

A cirurgia foi recomendada pelo ortopedista Alexandre Firmino Paniago. Os advogados destacaram que o pedido tem caráter “estritamente humanitário e sanitário”. A defesa justificou que não se trata de uma conveniência pessoal, mas sim de uma “necessidade terapêutica concreta” para preservar a integridade física e a qualidade de vida de Bolsonaro.

Prisão domiciliar

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à trama golpista. Em 24 de março, Moraes autorizou o ex-presidente a a ficar em prisão domiciliar por 90 dias para se recuperar do quadro de broncopneumonia.