Moraes autoriza Valdemar Costa Neto a voltar a falar com Bolsonaro

O político também recebeu permissão para realizar viagens internacionais, a ter de volta seu passaporte, relógios de luxo e outros bens que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO presidente do PL não foi denunciado pela PGR no inquérito que apura tentativa de golpe



O ministro Alexandre de Moraes autorizou, nesta terça-feira (11), Valdemar Costa Neto, líder do Partido Liberal (PL), a voltar a conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também revogou outras medidas cautelares que haviam sido impostas contra Valdemar Costa Neto. Como Costa Neto não foi denunciado pela PGR, ele havia protocolado um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que fossem revogadas as limitações que o proibiam de se comunicar com outros envolvidos em uma investigação relacionada a uma suposta tentativa de golpe de Estado. Entre os citados na apuração está Bolsonaro.

“Embora o investigado tenha sido indiciado no relatório final apresentado pela autoridade policial, a PGR não denunciou o investigado, razão pela qual, em relação a ele, não estão mais presentes os requisitos necessários à manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas”, declarou o ministro do STF.

O político também recebeu permissão para realizar viagens internacionais, a ter de volta seu passaporte, relógios de luxo, valores e outros bens que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal durante as investigações, além de participar de cerimônias e homenagens a militares das Forças Armadas e policiais.

