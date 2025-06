Moraes autoriza visitas de familiares a ex-assessor de Bolsonaro preso por obstrução de Justiça

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta sexta-feira (20) que o coronel Marcelo Costa Câmara, ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, receba visitas de familiares no Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, onde está preso preventivamente. Segundo o despacho, Câmara poderá ter encontros presenciais e virtuais com a esposa, filhos, pais e irmãos, desde que respeitadas as normas internas da unidade militar. Advogados com procuração também estão autorizados a visitá-lo.

O coronel foi preso na última quarta-feira (18), por suspeita de obstrução de Justiça, e teve a prisão mantida após audiência de custódia realizada no dia seguinte. Ele é um dos alvos da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. De acordo com o STF, Câmara teria usado um perfil falso no Instagram — identificado como @gabrielar702 — para trocar mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid, delator no caso.

A suposta tentativa de obter informações sigilosas da delação motivou o pedido de prisão. Moraes também proibiu o uso de redes sociais e o contato com outros investigados. A defesa de Câmara, representada pelo advogado Eduardo Kuntz, pediu a anulação da delação de Cid com base na troca de mensagens. Além disso, anunciou que solicitará a revogação da prisão.

