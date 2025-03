Moraes determina que Meta e X enviem à PF dados de contas de Allan dos Santos

Companhias têm um prazo de dez dias para atender à solicitação, sob a ameaça de uma multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira (19) que as empresas Meta e a rede social X forneçam informações à Polícia Federal sobre o blogueiro Allan dos Santos, que está foragido desde 2021. As companhias têm um prazo de dez dias para atender à solicitação, sob a ameaça de uma multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

A decisão de Moraes tem como objetivo investigar a conduta de Santos, que é acusado de disseminar mensagens falsas contra a jornalista Juliana Dal Piva. O ministro busca esclarecer a situação e reunir provas sobre as atividades do blogueiro.

Entre as informações solicitadas à Meta, estão os dados cadastrais e o endereço IP de dois perfis no Instagram relacionados a Santos. Além disso, Moraes requisitou o acesso ao conteúdo das postagens feitas entre 1º de junho de 2024 e 1º de fevereiro deste ano, período que pode conter informações relevantes para a investigação.

