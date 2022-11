Moraes determina que policias desobstruem vias públicas no Distrito Federal

Ministro do Supremo Tribunal Federal baseou sua decisão nas ‘notícias de que 115 caminhões’ estão se deslocando à capital federal; ordem dada engloba à força Militar, Federal e Rodoviária Federal

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, durante sessão plenária do Supremo Tribunal Federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta quinta-feira, 10, que as polícias do Distrito Federal – tanto Federal, quanto Rodoviária Federal e a Militar – utilizem “todas as medidas necessárias suficientes” para que as forças de segurança desobstruem de “todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido”. Na decisão, que a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso, o magistrado se baseia nas “notícias de que 115 caminhões estão se deslocando” à capital federal e argumenta que é necessário garantir a ordem e a segurança dos “pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas vias públicas do Distrito Federal e no entorno de prédios públicos”. A multa imposta pelo ministro em caso de descumprimento é de R$ 100 mil aos proprietários dos automóveis. Na última quarta-feira, cerca de 100 caminhões saíram do Mato Grosso e chegaram à capital federal, direcionando-se ao Quartel General do Exército, na região central de Brasília.