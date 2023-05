Moraes determina suspensão do Telegram por 72 horas após disparo de mensagens contra PL das Fake News

Ministro também requer a exclusão dos conteúdos encaminhados nesta terça-feira e o envio de retratação pela plataforma, no prazo de uma hora

Carlos Moura/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira, 10, a suspensão do aplicativo Telegram por 72 horas. A decisão acontece um dia após a plataforma digital encaminhar uma mensagem aos usuários contra o Projeto de Lei 2630/2020, mais conhecido como PL das Fake News. Na decisão, o magistrado também determina a remoção de todas as mensagens enviadas pela plataforma no prazo de uma hora e o envio de uma nova mensagem aos usuários: “Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica: A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada (PL 2630), na tentativa de induzir e instigar os usuários à coagir os parlamentares”.

*Mais informações em instantes