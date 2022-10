Moraes exalta ‘segurança e transparência’ das urnas e pede paz nas eleições: ‘Democracia é construção coletiva’

Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão na véspera do pleito, presidente do TSE reafirma confiança no sistema eleitoral

Reprodução/YouTube/Justiça Eleitoral Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes fez pronunciamento à nação neste sábado, 1º, véspera das eleições



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se pronunciou sobre as eleições na noite deste sábado, 1. Durante o pronunciamento, o magistrado exaltou a “segurança e transparência” das urnas e pediu paz durante o pleito deste domingo, 2. Moraes ainda reafirmou a confiança no sistema eleitoral. “A Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável, com o TSE atuando junto com 27 TREs, com mais 2.600 juízes, o mesmo número de promotores, 22 mil servidores e 1,8 milhões de mesários. Verdadeiros agentes da cidadania”, começou Moraes. O ministro prossegue citando a proibição do uso do celular na cabine de votação e a proibição do uso de armas num raio de 100 metros de todas as seções eleitorais. “Além de todas as medidas de segurança pública organizadas não serão permitidos celulares nas cabines eleitorais, que deverão ser colocados em bandejas próprias, assim como fazemos em aeroportos e bancos”, disse. “Está proibido o porte de armas num raio de 100 metros de todas as seções eleitorais, bem como o transporte e a posse de armas pelos colecionadores, caçadores e atiradores”.

