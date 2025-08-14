Jovem Pan > Notícias > Política > Silas Malafaia será investigado pela PF junto de Bolsonaro em suposta trama golpista

Silas Malafaia será investigado pela PF junto de Bolsonaro em suposta trama golpista

Pastor foi incluído no mesmo inquérito que envolve o ex-presidente, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo; procedimento apura ações contra autoridades, STF, agentes públicos, entre outros

  • Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 20h25 - Atualizado em 14/08/2025 20h44
TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO BOLSONARO ATO PELA ANISTIA EM BRASÍLIA Malafaia organizou o ato de apoio a Bolsonaro em 3/8, ocasião em que o ex-presidente apareceu em um vídeo transmitido por redes de terceiros

O pastor Silas Malafaia, considerado um dos principais líderes religiosos do país, está sob investigação da Polícia Federal. Ele foi incluído no mesmo inquérito que envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Aberto em maio, o procedimento apura ações contra autoridades, contra o Supremo Tribunal Federal, agentes públicos e tentativas de obter sanções internacionais contra o Brasil. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, essas iniciativas tinham como objetivo dificultar o andamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por suposta tentativa de golpe de Estado.

As suspeitas recaem sobre crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Malafaia foi responsável por organizar o ato de apoio a Bolsonaro em 3 de agosto, ocasião em que o ex-presidente apareceu em um vídeo transmitido por redes sociais de terceiros, o que resultou em sua prisão domiciliar no dia seguinte.

Nesta quinta-feira (14), em vídeo publicado nas redes sociais, Malafaia reiterou que o ministro Alexandre de Moraes deveria sofrer impeachment, ser julgado e preso. O espaço está aberto para posicionamento da defesa.

em atualização

*Reportagem produzida com auxílio de IA

