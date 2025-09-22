Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes libera para julgamento ação contra Núcleo 4 da trama golpista

Moraes libera para julgamento ação contra Núcleo 4 da trama golpista

Até o momento, somente os integrantes do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foram condenados

  • Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 20h20
  • BlueSky
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre de Moraes detalha evidências coletadas pela Polícia Federal na investigação sobre a suposta trama golpista Moraes pediu ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma da Corte, o agendamento das datas do julgamento

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para o julgamento a ação penal contra o Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No despacho proferido nesta segunda-feira (22), Moraes pediu ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma da Corte, o agendamento das datas do julgamento.

Os réus deste núcleo são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);
  • Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);
  • Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);
  • Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);
  • Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);
  • Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).
cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Outros núcleos

Até o momento, somente os integrantes do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foram condenados. Além do Núcleo 4, serão julgados ainda neste ano os núcleos 2 e 3.

Leia também

Priscila Costa no Senado: Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto confirmam pré-candidatura pelo Ceará
'A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil não para', diz Gleisi após sanções dos EUA à mulher de Moraes

*Com informações da Agência Brasil

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >