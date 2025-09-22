Priscila Costa no Senado: Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto confirmam pré-candidatura pelo Ceará

PL aposta na imagem da vereadora de Fortaleza para ampliar a representatividade da direita no Senado e fortalecer ainda mais a presença feminina conservadora no Congresso Nacional

Divulgação / Priscila Costa Ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, com a vereadora Priscila Costa, vice-presidente nacional do partido



A vereadora mais votada de Fortaleza, Priscila Costa (PL), vice-presidente nacional do PL Mulher, foi confirmada como pré-candidata ao Senado Federal pelo Ceará. O anúncio foi feito em Brasília pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e pela ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, durante encontro com lideranças da legenda. “Tem meu apoio e da Michelle Bolsonaro”, declarou Valdemar Costa Neto ao oficializar a pré-candidatura, destacando o peso político de Priscila no cenário nacional.

O nome de Priscila surge como uma das apostas mais fortes do PL no Nordeste por reunir credenciais decisivas para a disputa:

• Vereadora mais votada da capital: em Fortaleza, conquistou votação expressiva, que demonstra densidade eleitoral.

• Mulher: sua candidatura consegue furar a bolha da direita tradicional, ampliando a representação junto ao eleitorado feminino.

• Pastora e líder evangélica: filha do pastor-presidente da maior Assembleia de Deus do Ceará, carrega legitimidade e influência no eleitorado cristão, um dos mais organizados do estado.

• Perfil conservador e popular: consolidada como voz da família, da fé e dos valores tradicionais, Priscila se apresenta como nome natural da direita cearense ao Senado.

Com esse perfil, o PL acredita que Priscila Costa tem as condições necessárias para garantir ao menos uma das vagas ao Senado para a direita no Ceará, estado historicamente dominado pela esquerda.

Presença no evento desta segunda-feira

Priscila Costa também estará presente nesta segunda-feira no evento em Brasília que marca a posse do deputado federal André Fernandes como presidente estadual do PL no Ceará. A solenidade, realizada na sede nacional do partido, contará com a presença de Valdemar Costa Neto e reforça o peso estratégico do encontro.

A união de nomes como André Fernandes e Priscila Costa projeta um novo momento para a direita no Ceará, com o PL assumindo protagonismo e apresentando lideranças jovens, combativas e com capacidade real de disputa majoritária.

O simbolismo do lançamento

A confirmação de Priscila Costa como pré-candidata ao Senado não é apenas uma decisão estadual, mas um movimento estratégico do PL em nível nacional. Com o apoio direto de Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, o partido aposta em sua imagem para ampliar a representatividade da direita no Senado e fortalecer ainda mais a presença feminina conservadora no Congresso Nacional.

