Moraes manda Mourão depor outra vez após telefonema de Bolsonaro

Suspeita de interferência do ex-presidente será investigada em um processo separado, mas vinculado à ação do suposto golpe, em que ele é um dos réus

Carlos Moura/Agência Senado A Polícia Federal tem 15 dias para ouvir novamente o senador



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou que o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República, preste um novo depoimento na ação da suposta trama golpista. Ele deve esclarecer se foi pressionado para ajustar sua versão antes de ser ouvido na semana passada. As suspeitas foram desencadeadas depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) telefonou para Mourão antes de seu último depoimento. A Polícia Federal tem 15 dias para ouvir novamente o senador. Em sua decisão, Moraes afirma que Mourão pode ter sofrido pressão. A suspeita de interferência do ex-presidente será investigada em um processo separado, mas vinculado à ação do suposto golpe, em que Bolsonaro é um dos réus.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao ser ouvido na semana passada, Mourão negou ter tomado conhecimento de qualquer reunião de planejamento de um golpe e culpou o governo Lula pela desordem na em Brasília no 8 de Janeiro. O senador foi ouvido como testemunha de defesa de Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Defesa) e Walter Braga Netto (Casa Civil).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias