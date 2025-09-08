Moraes manda prender quatro condenados pelos ataques de 8 de Janeiro

Decisão foi tomada pelo ministro do STF após o esgotamento das possibilidades de recursos legais por parte dos réus

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão de quatro indivíduos que foram condenados pelos eventos ocorridos em 8 de janeiro. Essa decisão foi tomada após o esgotamento das possibilidades de recursos legais por parte dos réus. Os condenados incluem Evando Ericson Vieira de Medeiros e Márcio Castro Rodrigues, ambos sentenciados a 2 anos e 5 meses de reclusão. Já Jorgeleia Schmoeler e Robson Victor de Souza receberam penas mais severas, totalizando 14 anos de prisão cada um

As gravações de Schmoeler e Souza mostram sua participação ativa nos atos, enquanto Medeiros e Rodrigues foram detidos em um acampamento localizado em Brasília. As defesas dos réus tentaram argumentar pela absolvição de seus clientes, mas a decisão do ministro foi mantida. Com essa ação, o STF reafirma sua posição em relação à responsabilização dos envolvidos nos atos de vandalismo e desordem pública, buscando garantir a ordem e a justiça no país.

