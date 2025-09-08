Jovem Pan > Notícias > Política > Bolsonaro pede a Moraes autorização para ir a hospital após sessões de julgamento no STF

Bolsonaro pede a Moraes autorização para ir a hospital após sessões de julgamento no STF

Defesa solicita permissão para que ex-presidente se desloque até o Hospital DF Star, onde deverá passar por procedimentos descritos como ‘exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus’

  • Por Jovem Pan
  • 08/09/2025 15h30 - Atualizado em 08/09/2025 15h31
Gustavo Moreno/STF Jair BOlsonaro conversa com seu advogado Bolsonaro pretende realizar procedimentos médicos em Brasília no próximo domingo (14)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (8), ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para realizar um procedimento médico em Brasília no próximo domingo (14), dois dias após a última sessão prevista do julgamento da ação penal do golpe, na qual é réu.

No requerimento encaminhado a Moraes, relator do caso, a defesa solicita permissão para que Bolsonaro se desloque até o Hospital DF Star, onde deverá passar por procedimentos descritos como “exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus” (retirada de pequenas lesões ou manchas de pele).

O julgamento será retomado nesta terça-feira (9), às 9h, na Primeira Turma do STF, com a leitura do voto de Alexandre de Moraes. A expectativa é de que a análise se estenda até a sexta-feira (12), quando deve ser fixada a dosimetria das penas – em caso de condenação.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Carol Santos

