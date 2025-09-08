Bolsonaro pede a Moraes autorização para ir a hospital após sessões de julgamento no STF

Defesa solicita permissão para que ex-presidente se desloque até o Hospital DF Star, onde deverá passar por procedimentos descritos como ‘exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus’

Gustavo Moreno/STF Bolsonaro pretende realizar procedimentos médicos em Brasília no próximo domingo (14)



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (8), ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para realizar um procedimento médico em Brasília no próximo domingo (14), dois dias após a última sessão prevista do julgamento da ação penal do golpe, na qual é réu.

No requerimento encaminhado a Moraes, relator do caso, a defesa solicita permissão para que Bolsonaro se desloque até o Hospital DF Star, onde deverá passar por procedimentos descritos como “exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus” (retirada de pequenas lesões ou manchas de pele).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O julgamento será retomado nesta terça-feira (9), às 9h, na Primeira Turma do STF, com a leitura do voto de Alexandre de Moraes. A expectativa é de que a análise se estenda até a sexta-feira (12), quando deve ser fixada a dosimetria das penas – em caso de condenação.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos