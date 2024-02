Moraes marca audiência de custódia de Valdemar e outros presos pela PF

Previsão é que os procedimentos aconteçam separadamente nesta sexta-feira, 9, entre às 14h e 15h

Beto Barata/PL Brasília/ DF, 04.10.2023 - MAKING OF - O Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, durante gravação de mensagem para o Dia das Crianças



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou a realização de audiência de custódia do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, às 15 horas desta sexta-feira, 9, na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal. Como o site da Jovem Pan mostrou, Valdemar foi preso em flagrante por porte ilegal de arma durante busca e apreensão na quinta, em investigação de organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Moraes também designou audiências de custódia para os demais presos na operação: Filipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o major do Exército Rafael Martins de Oliveira, entre às 14h e 15h.

As investigações apontam que a organização se dividiu em seis núcleos para atuar na tentativa de golpe de Estado e de ataque ao Estado Democrático de Direito: o de desinformação e ataques ao sistema eleitoral; o de incitação ao golpe entre militares; o de atuação jurídica; o de coordenação de ações de apoio operacional; o de inteligência paralela, e o de oficiais de alta patente que legitimavam todas as ações. Segundo a PF, o objetivo do grupo investigado era “obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder”.