Moraes veta deputado Gustavo Gayer de visitar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou pela primeira vez um pedido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O solicitante era o deputado federal Gustavo Gayer (PL). A justificativa para o veto foi o fato de Gayer ser investigado em um processo paralelo ao do ex-presidente, relacionado a uma suposta tentativa de golpe de Estado. Por outro lado, o ministro autorizou a visita de outros quatro deputados do PL e da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que deveria ter comparecido na casa de Bolsonaro na última sexta-feira, acabou não comparecendo e teve a autorização agora já dada também pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para que faça essa visita na próxima sexta-feira (15).

Moraes também autorizou oito familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro a visitá-lo neste domingo (10), quando será comemorado o Dia dos Pais. O ministro atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-presidente para incluir novos parentes na lista de visitantes. Moraes já tinha decidido que filhos e netos não precisam de autorização prévia para as visitas. Foram autorizados a visitar Bolsonaro o sogro Vicente de Paulo Reinaldo; a sogra Maisa Torres Antunes; a nora Fernanda Antunes; uma neta do ex-presidente, além de dois sobrinhos e um irmão de criação da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.