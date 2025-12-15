Moraes oficializa pedido de extradição de Ramagem

Deputado fugiu para os EUA em setembro; ele foi condenado pela trama golpista de 2022, que tentava impedir a posse o presidente Lula

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Alexandre Ramagem fugiu para os EUA



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, oficializou, nesta segunda-feira (15), o pedido de extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos em setembro. Ele foi condenado pela trama golpista de 2022, que tentou impedir a posse o presidente Lula.

No documento, Moraes diz: ‘considerando que o réu condenado se evadiu do distrito de culpa e as informações no sentido de que ele se encontra nos Estados Unidos da América, determino à Secretaria Judiciária que remeta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de Alexandre Ramagem Rodrigues nos termos do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América”.

Na decisão, Moraes determina que a documentação deverá ser encaminhada no original em português, e tradução oficialmente para o inglês, idioma oficial dos Estados Unidos.

Ramagem foi o único dos condenados no famoso “núcleo crucial” a fugir no país antes de ser preso. Ele foi condenado a 16 anos e um mês de prisão. Nas suas acusações constam: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

O diretor-geral da Polícia Federa, Andrei Rodrigues, confirmou nesta segunda que Ramagem deixou o Brasil por via terrestre. A rota utilizada passou pela Guiana, sem registro em controles migratórios, configurando uma saída clandestina. “A investigação segue sob sigilo, mas já identificamos que a saída se deu pela fronteira norte, via Guiana. O preso será interrogado nesta semana para esclarecer a dinâmica da facilitação da fuga”, afirmou o diretor-geral.

O pedido de Moraes acontece às vésperas da Câmara analisar a cassação de Ramagem, marcada para quarta-feira (17), a pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que, apesar do deputado ter sido condenado, sem chance de recorrer e determinação de perda imediata por parte do STF, decidiu avaliar a cassação.