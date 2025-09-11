STF condena Alexandre Ramagem a 16 anos e 1 mês de prisão por participação na tentativa de golpe

Deputado federal e ex-diretor da Abin foi sentenciado por três crimes e cumprirá pena em regime inicial fechado

Bruno Spada/Câmara dos Deputados A proposta de pena foi apresentada pelo relator do caso, Alexandre de Moraes, e acompanhada por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin



A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, nesta quinta-feira (11), condenar o deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado, pela participação na trama golpista de janeiro de 2023.

A proposta de pena foi apresentada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e acompanhada pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux não votou.

Ramagem foi condenado por três crimes, com as seguintes penas definidas: