Moraes ordena que Banco Central rastreie transferências por Pix feitas para Carla Zambelli

Medida do ministro do STF faz parte da decisão que abriu nova investigação contra a parlamentar, que deixou o país após condenação

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Determinação do ministro inclui a exigência de que o Banco Central forneça informações detalhadas



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que o Banco Central rastreie as transações realizadas via PIX pela deputada Carla Zambelli nos últimos trinta dias. Essa medida faz parte de um inquérito que investiga possíveis atos de obstrução de Justiça relacionados a uma tentativa de golpe de Estado. Além disso, Moraes solicitou que a Polícia Federal acompanhe as atividades nas redes sociais da parlamentar. “Ao Banco Central para que informe, detalhadamente, os valores e os remetentes de PIX para CARLA ZAMBELLI”, disse o ministro da decisão.

A determinação do ministro inclui a exigência de que o Banco Central forneça informações detalhadas sobre os valores e os remetentes das transações feitas por Zambelli. A Polícia Federal também recebeu a instrução de preservar todo o conteúdo que a deputada publicou em suas redes sociais. Dada a situação de Zambelli, que deixou o Brasil após ser condenada, Moraes permitiu que ela possa prestar esclarecimentos por escrito e ser notificada via e-mail.

Na última quarta-feira (04), Moraes decidiu pela prisão preventiva de Zambelli, que já havia anunciado sua saída do país. A deputada foi condenada em maio a uma pena de dez anos de prisão pela Primeira Turma do STF, em um caso que gerou grande repercussão na mídia e na política brasileira. A investigação continua a ser um ponto focal nas discussões sobre a integridade do sistema democrático no Brasil.

