Alckmin se encontra com Bolsonaro em Brasília e diz que presidente reafirmou apoio à transição

Fala do vice-presidente eleito ocorre após reunião com o Tribunal de Contas da União (TCU) junto com a equipe de transição de governo; breve encontro com o atual mandatário foi descrito como ‘positivo’

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/11/2022 Vice presidente eleito, Geraldo Alckmin e integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) se encontraram com técnicos do Tribunal de Contas da União



O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), participou nesta quinta-feira, 3, de uma reunião junto da equipe de transição de governo com técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU). Após o encontro, em fala aos jornalistas presentes, Alckmin confirmou o encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL), mais cedo, no Palácio do Planalto. Segundo o peessebista, a conversa com o chefe do Executivo federal foi “positiva” e Bolsonaro reafirmou seu desejo de colaborar com a transição de poder. “Reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira, da disposição do governo federal de prestar as informações, colaborações, para que se tenha uma transição pautada pelo interesse público”, disse Geraldo. Além da breve reunião com o atual mandatário, a cúpula do Partido dos Trabalhadores discutiu com o TCU um processo fiscalizatório do processo de mudança na presidência. Será a primeira vez que o Tribunal de Contas da União participará da mudança presidencial e, neste ano, o ministro Antonio Anastasia será o relator do processo e ressaltou que haverá colaboração para que o novo governo não encontre dificuldades no acesso de informações da atual gestão.