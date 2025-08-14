Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes pede para Zanin marcar data para julgamento de Jair Bolsonaro no STF

Moraes pede para Zanin marcar data para julgamento de Jair Bolsonaro no STF

Pedido formal, descrito em um despacho, indica que o processo está pronto para ser analisado e que o agendamento é crucial para dar andamento à ação judicial da suposta trama golpista

  • Por da Redação
  • 14/08/2025 19h44
Antonio Augusto/STF Ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante sessão plenária extraordinária A expectativa é que o julgamento tenha início já em setembro.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta quinta-feira (14) ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, que agende o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado de 2022. O pedido formal, descrito em um despacho, indica que o processo está pronto para ser analisado e que a definição da data é crucial para dar andamento à ação judicial. Moraes, que é o relator do caso, argumentou no documento que, após o encerramento da fase de instrução, o cumprimento de todas as diligências e a apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelos advogados dos réus, o processo está em condições de ser pautado. A expectativa é que o julgamento tenha início já em setembro.

“Núcleo crucial” será o primeiro a ser julgado

A PGR denunciou Bolsonaro e outros sete réus por supostamente integrarem uma conspiração para anular o resultado das eleições presidenciais de 2022 e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A denúncia detalha uma articulação que envolveria militares, civis e membros do governo anterior para promover atos, disseminar desinformação e buscar a legitimação de medidas inconstitucionais. O grupo que será julgado inicialmente é composto por nomes de peso do governo Bolsonaro, apelidado de “núcleo crucial”. Além do ex-presidente, são réus:

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;
Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;
Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;
Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.
A Primeira Turma do STF, responsável pelo julgamento, é composta pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias

