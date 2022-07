Moraes prorroga inquérito das milícias digitais por 90 dias no STF

Ministro afirmou em sua decisão que há a necessidade do ‘prosseguimento das investigações’ e de ‘diligências em andamento’; é a quarta prorrogação determinada pelo magistrado

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes durante sessão plenária do Supremo Tribunal Federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu prorrogar o inquérito das fake news – que apura ações de uma suposta milícia digital que atuaria contra a democracia com ataque às instituições – por mais 90 dias. Trata-se da quarta prorrogação da investigação pelo magistrado. “Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento, nos termos previstos no art. 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 90 (noventa) dias, a partir do encerramento do prazo final anterior (6 de julho de 2022), o presente inquérito”, destacou Moraes em seu despacho. A justificativa dada pelo ministro é a de que existem “fortes indícios e significativas provas” de que há uma organização criminosa com “forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação e financiamento e político”. Entre os investigados pelo inquérito, destaca-se o jornalista foragido nos Estados Unidos, Allan dos Santos.