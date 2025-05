Moraes rebate defesa de Bolsonaro por pergunta a Mourão sobre 8/1: ‘Testemunha não é perito’

Senador foi a primeira testemunha ouvida pelo STF na tarde desta sexta-feira (23); também prestam depoimento o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro, que conduz a audiência, não permitiu que Mourão respondesse ao questionamento



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes repreendeu a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no depoimento do ex-vice-presidente da República e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) nesta sexta-feira (23). O advogado Paulo Cunha Bueno, responsável pela defesa do ex-presidente, questionou o senador se ele considerava que os atos do 8 de Janeiro tinham sido orquestrados. “O 8 de Janeiro foi uma orquestração ou foi uma situação…”, disse o advogado, antes de ser interrompido por Moraes.

O ministro, que conduz a audiência, não permitiu que Mourão respondesse ao questionamento. “A testemunha não é um perito. Testemunha não pode chegar a nenhuma conclusão”, disse o ministro. Mourão foi a primeira testemunha ouvida pelo STF na tarde desta sexta-feira (23). Também prestam depoimento o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo.

Mais cedo, o coronel do Exército e membro do Clube Militar Waldo Manuel de Oliveira Aires disse, em depoimento, que ele e o general Walter Braga Netto ficaram sabendo do ataques golpistas do 8 de Janeiro depois de uma partida de vôlei na praia de Copacabana e ficaram “surpresos” com os acontecimentos.

Também prestou depoimento na audiência pela manhã Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho, que trabalhou na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e é testemunha do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). O uso do FirstMile foi o principal o ponto questionado pela defesa de Ramagem. Coelho disse que Ramagem teve “conduta proativa para investigar não só a irregularidade formal da ferramenta e a utilização” do dispositivo de espionagem.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira