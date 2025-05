Moares ameaça prender Aldo Rebelo por desacato durante audiência da suposta trama golpista no STF

Ex-ministro da Defesa disse, durante videoconferência, da qual depõe como testemunha, que não admitira censura; ele é testemunha de defesa do almirante Almir Garnier, ex-chefe da Marinha

Fellipe Sampaio/STF Alexandre de Moraes é o presidente da audiência sobre a tentativa de golpe



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) ameaçou, nesta sexta-feira (23), prender o ex-deputado federal Aldo Rebelo. “Se o senhor não se comportar, será preso por desacato”, disse Moraes durante audiência em que estão sendo ouvidas testemunhas de defesa dos réus de núcleo 1 da tentativa de golpe em 2023. A ameaça de Moraes foi realizada após Aldo Rabelo dizer, durante videoconferência, que não admitira censura. No momento em que fez esse posicionamento, o ex-deputado, que foi indiciado como testemunha do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, tentava interpretar a suposta fala de Garnier em uma reunião realizada em 2022 com Jair Bolsonaro. “É preciso levar em conta que, na língua portuguesa, usamos a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito não quer dizer que está numa frigideira”, afirmou. O ex-ministro, então, foi repreendido por Moraes. “O senhor estava na reunião? Então, não tem condições de avaliar a língua portuguesa”, disse Moraes, após Aldo dizer que a língua portuguesa é repleta de “força de expressão”.

“A minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura”, retrucou Rebelo. Moraes então ameaçou prender o ex-ministro. “Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato”, respondeu o magistrado. Houve ainda mais entreveros durante essa audiência. A defesa de Garnier, feita pelo advogado Demóstenes Torres, perguntou se a Marinha teria condições para dar golpe de Estado. Moraes, então, repreendeu a defesa. “Aldo Rebelo é um historiador, é uma pessoa inteligente. Ele sabe que em 64 não foi ouvida toda a cadeia de comando para se dar o golpe militar. Não podemos fazer conjecturas fora da realidade. Não pode perguntar algo que ele não tem conhecimento técnico. Ele é um civil, que foi ministro da Defesa, mas é um civil”, afirmou Moraes.

Moraes, que preside a audiência sobre a tentativa de golpe de estado, esta ouvindo desde o dia 19 e maio a 2 de junho testemunhas indiciadas pela acusação e as defesas dos acusados. Após todos serem ouvidos, serão chamados Bolsonaro e os demais réus convocados. Oito réus compõem o núcleo 1, apresentado como o crucial para o golpe, são eles: