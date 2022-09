Moraes rejeita pedido para retirar inquérito contra empresários do STF

Solicitação foi realizada pelos representantes de Luciano Hang, das lojas Havan, um dos oito empreendedores alvos da ação do ministro da Suprema Corte

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes durante sessão plenária do Supremo Tribunal Federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira, 14, um pedido dos advogados de Luciano Hang, dono das lojas Havan, para que o inquérito que investiga seu cliente e outros sete empresários fossem remanejados para a Justiça de Brasília, saindo, assim, do STF. O representante de Hang alega que o caso não deveria tramitar na mais alta Corte do poder Judiciário já que nenhum dos envolvidos tem prerrogativa de foro privilegiado. O magistrado, porém, argumentou que o envio da investigação para outra instância seria prematura, já que a Polícia Federal – que realizou buscas e apreensões nos endereços dos investigados – ainda analisa as provas coletadas.

