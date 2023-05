Moraes solicita que PF realize perícia de imagens das câmeras do Planalto no 8 de Janeiro

Ministro determinou que agentes analisem todo o material disponível em HD externo da Presidência da República em até 30 dias; são mais de 1.557 arquivos que pesam 625 gigabytes no total

Carlos Moura/SCO/STF Ministro do STF é relator do inquérito sobre atos de 8 de Janeiro



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou que a Polícia Federal analise imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto que mostram a invasão de manifestantes durante os atos de 8 de Janeiro em até 30 dias. A decisão proferida na noite de terça-feira, 9, determina que os agentes realizem a perícia de todo o material, que se encontra em um HD externo da Presidência da República. No total, são mais de 1.557 arquivos que pesam 625 gigabytes. O ministro também definiu que fossem encaminhadas à PF informações preliminares da apuração aberta pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República sobre a conduta de militares durante a manifestação.

No fim de abril, o GSI entregou ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do 8 de Janeiro e uma cópia da sindicância aberta. Ao todo, são mais de 900 horas de gravações por mais de 30 câmeras. A entrega vem após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de quebra de sigilo das imagens. O magistrado, que é relator do inquérito sobre os atos de 8 de Janeiro, revelou que o Supremo não detinha o acesso aos vídeos na íntegra, o que pode configurar obstrução de Justiça.. A Jovem Pan teve acesso às imagens do circuito interno de segurança do Planalto que levaram à queda do ministro do gabinete Gonçalves Dias. Nos vídeos, ele aparecia no Palácio do Planalto durante nos atos de 8 de Janeiro. Imagens do circuito de segurança do Planalto mostram Dias andando pelo local durante a invasão. Na gravação é possível ver o general caminhando no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Minutos depois, ele caminha pelo mesmo corredor que invasores e, aparentemente, indica a saída de emergência aos manifestantes. O material entregue neste sábado tinha sido colocado sob sigilo pelo governo federal.