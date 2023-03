Moro apresenta PL para punir criminosos por conspirações contra agentes públicos

Senador foi apontado pela Polícia Federal como um dos alvos do plano do PCC, que visava executar homicídios, extorsões e sequestros de autoridades e políticos

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/04/2022 Sergio Moro propõe a alteração da Lei 12.694/2012 e da Lei 12.850/2013



O senador Sergio Moro (União-PR) apresentou uma proposta para ampliar a proteção dos agente públicos envolvidos em ações de combate ao crime organizado. Como a Jovem Pan mostrou, a Polícia Federal desarticulou nesta quarta-feira, 22, um plano do PCC que visava executar homicídios, extorsões e sequestros de autoridades e políticos em São Paulo, Rondônia, no Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Dentre os alvos da quadrilha estava o ex-juiz, um promotor de Justiça e outros servidores. Pelo Projeto de Lei 1.307/2023, Sergio Moro propõe a alteração da Lei 12.694/2012 e da Lei 12.850/2013 para que seja incluída a possibilidade de “antecipação da punição” para que exista a tipificação penal por mera conspiração contra agentes públicos.

