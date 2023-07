Morre o diplomata e ex-ministro Sergio Amaral aos 79 anos

Ele comandou diversas embaixadas do Brasil em países relevantes e se consolidou como um dos grandes destaques da diplomacia brasileira

Um dos grandes nomes da diplomacia brasileira, Sergio Amaral morreu nesta quinta-feira, 13, aos 79 anos. Ele faleceu em São Paulo e a causa da morte não foi divulgada. O ex-ministro deixa quatro filhos e dois netos. O velório será realizado no sábado, 15, na Funeral Home, às 9h. Já o enterro está marcado para as 13h30 no cemitério São Paulo, em Pinheiros. Durante sua trajetória profissional, Sergio Amaral atuou como embaixador do Brasil em Londres, Paris e Washington. Ocupou o cargo de ministro da Indústria e Comércio e foi Secretário de Comunicação da Presidência da República durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Também comandou a presidência dos Conselhos da CAMEX e do BNDES. “Morreu Sérgio Amaral, um dos mais brilhantes dos nossos diplomatas, meu amigo há 60 anos. Hoje me sinto mais sozinho”, escreveu nas redes sociais Aloysio Nunes, ex-ministro das Relações Exteriores.