Motta afirma que causas como o tarifaço ‘devem transcender preferências ideológicas’

Presidente da Câmara dos Deputados apontou que o Parlamento é ‘parceiro do Brasil’ e lembrou da aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 19h53
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Hugo Motta "O Brasil não pode parar", escreveu Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou reconhecer a importância da medida provisória (MP) publicada pelo governo nesta quarta-feira (13), para proteger os setores produtivos “diante das tarifas excepcionais impostas ao Brasil” pelos Estados Unidos. “Há causas que devem transcender as preferências partidárias ou ideológicas”, publicou Motta na rede social X (antigo Twitter). Ele apontou que o Parlamento é “parceiro do Brasil”, lembrando a aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica. “Nosso empenho por soluções que protejam empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros seguirá inabalável. O Brasil não pode parar”, escreveu.

O Palácio do Planalto avalia que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permitiu um “armistício” entre Motta e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após o mal-estar gerado pelo veto do petista ao aumento do número de deputados e pelo embate sobre as mudanças na alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Havia temor entre aliados do presidente da República de como seria o reencontro dos dois depois do recesso parlamentar. O Planalto evitou uma reunião imediata entre Lula e Motta, com a expectativa de que a demora pudesse fazer com que a poeira baixasse.

O encontro finalmente ocorreu na terça-feira (12), no Palácio da Alvorada, com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o resultado foi considerado positivo. Houve compromisso do presidente da Câmara em conferir celeridade ao pacote anti-tarifaço, e Motta participou nesta quarta-feira do anúncio das medidas em cerimônia no Planalto.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

