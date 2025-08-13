Jovem Pan > Notícias > Política > Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro

Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro

Ex-ministra e aliada do ex-presidente cita no documento uma ‘grave situação de violação de garantias fundamentais em nosso país’

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 19h20
  • BlueSky
Geraldo Magela/Agência Senado Damares Alves A prisão de Bolsonaro foi decretada no início de agosto por descumprimento de ordem do STF para não usar redes sociais

A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (13), um requerimento da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) para que uma visita seja realizada na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar. A data e os nomes dos senadores que participarão da atividade ainda não foram informados. No pedido, a senadora justifica que a diligência é “ato legítimo de fiscalização, voltado à preservação dos direitos assegurados a todos os cidadãos brasileiros”. Damares, aliada e ex-ministra de Bolsonaro, cita no documento uma “grave situação de violação de garantias fundamentais em nosso país” e afirma que o objetivo é “verificar as condições em que se cumpre a medida de prisão domiciliar”, “incluindo a preservação da integridade física e psicológica, bem como a regularidade e proporcionalidade das medidas restritivas impostas”.

A prisão de Bolsonaro foi decretada no início de agosto por descumprimento de ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso em que o ex-presidente é réu na Corte por tentativa de golpe de Estado, entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares por Bolsonaro ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Na quarta-feira (12), Moraes autorizou que Bolsonaro deixe a prisão domiciliar para fazer exames no próximo sábado, 16, atendendo a pedido da defesa.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Na mesma decisão, também foram autorizadas visitas do senador Rogério Marinho (PL-RN), do deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito de São Paulo Ricardo Mello Araújo (PL) e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP). Já na semana passada, os médicos foram autorizados a visitar Bolsonaro.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Mauro Cid confirma depoimentos, mas esclarece pontos em favor de Marcelo Câmara
Justiça brasileira bloqueia contas de marido de Carla Zambelli, presa na Itália
Ministro Edson Fachin é eleito para assumir presidência do STF e terá Moraes como vice
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >