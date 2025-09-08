Jovem Pan > Notícias > Política > Motta diz que informou à Gleisi que compromisso é votar a isenção do IR via PL 1087/2025

Motta diz que informou à Gleisi que compromisso é votar a isenção do IR via PL 1087/2025

Desde a volta do recesso parlamentar, presidente da Câmara pautou apenas o requerimento de urgência para o projeto

  • Por Jovem Pan
  • 08/09/2025 14h53
A proposta, que está sob regime de urgência desde 21 de agosto, ainda não tem data marcada para ser apreciada

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que tem como compromisso a votação da ampliação da isenção do Imposto de Renda por meio de projeto de lei. O comunicado foi feito na rede social X nesta segunda-feira (8). Na postagem, Motta reproduziu uma publicação do jornal Valor Econômico que diz que a demora na votação do projeto sobre o Imposto de Renda pode levar o governo federal a editar uma Medida Provisória para instituir o benefício. “Conversei agora com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e informei que o compromisso da Câmara é votar a matéria que amplia a isenção do Imposto de Renda via PL 1087/2025, de relatoria do deputado Arthur Lira (PP-AL)”, escreveu Motta.

O presidente da Câmara acrescentou: “Há um entendimento da Casa que é uma prioridade para o Brasil e os brasileiros.” O projeto relatado por Lira já foi aprovado em comissão especial ainda no 1º semestre legislativo. Desde a volta do recesso parlamentar, Motta pautou apenas o requerimento de urgência para o projeto, mas ainda não colocou o mérito para votação.

A proposta, que está sob regime de urgência desde 21 de agosto, ainda não tem data marcada para ser apreciada. De acordo com o parecer de Lira, haverá isenção de Imposto de Renda para quem recebe R$ 5 mil mensais e redução parcial para quem tem renda mensal de até R$ 7.350.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

