Motta diz que vota isenção do IR no dia 1º de outubro, mesmo sem acordo sobre anistia
Presidente da Câmara garante votação de proposta sobre tributo apesar de impasse sobre perdão a réus do 8 de Janeiro
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que está mantida a votação da ampliação da isenção do Imposto de Renda para a próxima quarta-feira, 1º de outubro, independentemente de qualquer outro projeto em tramitação, inclusive o que concede anistia aos condenados por atos golpistas. As declarações ocorreram no plenário da Câmara, nesta quinta-feira (25).
Motta reiterou a data da votação um dia após o relator do projeto de anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ter dito que a apreciação da isenção do Imposto de Renda poderia ser inviabilizada caso não houvesse votação do projeto de redução de penas. O presidente da Câmara, no entanto, disse que a proposta do Imposto de Renda está “madura” depois de uma discussão “producente” na comissão especial.
“Já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer outra matéria aqui da Casa, qualquer outra matéria que esteja em discussão”, declarou o parlamentar. Motta acrescentou: “Então, não há vinculação da matéria do Imposto de Renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta.”
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nátaly Tenório
