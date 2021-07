Mourão diz que vetaria aumento do fundo eleitoral: ‘É um valor exagerado’

Vice-presidente afirmou que não sabe qual será a decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto; proposta aumenta o valor para R$ 5,7 bilhões

Bruno Batista/ VPR Mourão disse que não sabe se Bolsonaro vai vetar ou não o aumento



O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse, nesta segunda-feira, 19, que vetaria o aumento do fundo eleitoral. A proposta, incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aumenta o valor do fundo de R$ 1,7 bilhão para R$ 5,7 bilhões. “Está exagerado. Acho que é um valor exagerado, principalmente quando, há pouco, tivemos uma situação difícil no governo, de fazer um recall de R$ 1 bilhão para que as obras não parassem. Então, você tem uma gordura de uns R$ 3 bilhões que poderiam ser melhor empregados”, declarou Mourão em conversa com jornalistas. O vice também disse que ainda que não sabe qual será a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem 15 dias úteis para responder se vai vetar ou não a proposta.