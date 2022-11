Musk promete analisar possível censura no Twitter de perfis apoiadores de Bolsonaro

Novo proprietário da rede social respondeu a uma mensagem de um apoiador do atual presidente sobre liberdade de expressão na plataforma; bilionário comprou a empresa por US$ 44 bilhões

Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro Jair Bolsonaro se encontrou com Elon Musk no interior de São Paulo no dia 20 de maio



Um dos homens mais ricos do mundo e recente comprador do Twitter, Elon Musk utilizou a sua conta na rede social nesta segunda-feira, 7, para conversar com seus seguidores e usuários da sua plataforma. Em meio a uma série de comentários, um perfil chamado de Josiano Padovani marcou Elon em uma mensagem que listava os nomes das personalidades próximas ao ‘bolsonarismo’ e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que tiveram as suas contas suspensas na rede, como o do jornalista Allan dos Santos, o deputado federal Daniel Silveira, o empresário Luciano Hang e do ex-parlamentar Roberto Jefferson. Na resposta, Padovani diz que a companhia de Musk está impondo uma “censura ideológica draconiana ao direito de liberdade de expressão do povo brasileiro”, que vive um “momento crítico” da sua história. “O que está acontecendo? Achamos que você comprou o Twitter exatamente por esse motivo”, disse. Em resposta, o dono da Tesla e da SpaceX questionou: “A que censura você se refere?”. Neste momento, economista e comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, admitiu que o Twitter precisa obedecer as decisões da Suprema Corte no Brasil, mas ressaltou que a empresa norte-americana passou a criar a sua “própria censura”. “Seus moderadores estão sendo mais ditatoriais do que nossos próprios tribunais”, afirmou. Por fim, Musk prometeu “dar uma olhada nisso”.